Záznam v trestním rejstříku může být pro firmy likvidační. Peněžitý či jiný trest a špatnou pověst jim přitom přinášejí protiprávní činy jednotlivců – společníků, manažerů i zaměstnanců. Podle novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob se budou moci odsuzujícímu rozsudku vyhnout. Dostávají možnost uzavřít dohodu se státním zastupitelstvím či soudem o alternativním řešení. Přesnou podobu dohody však novela neobsahuje. „Tam, kde je systém compliance opatření relativně dokonalý, ale přesto došlo k selhání, se dohoda zaměří na odstranění té zjištěné díry. A tam, kde systém těch programů buď vůbec neexistoval, nebo byl viditelně děravý, bude muset dohoda pokrýt všechna nedokonalá místa,“ míní Tomáš Sokol, společník v advokátní kanceláři Sokol Novák tdpA.

Jaký je největší přínos lednové novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob?

Domnívám se, že je to možnost odložení věci před zahájením trestního stíhání a zastavení trestního stí­hání. Je to výraz snahy hledat jiné prostředky než kriminalizaci protiprávního jednání. Na jedné straně je zde zájem adekvátním způsobem chránit zájmy společnosti, na straně druhé pak snaha zmírnit určitou tvrdost postihů. Už před přijetím zákona v roce 2011 se mluvilo o tom, že to v mnoha případech zakládá kolektivní odpovědnost vlastníků společnosti, kteří protiprávní jednání ne­mohou nijak ovlivnit. Praxe nyní ukazuje, že s některými právnickými osobami by se mělo zacházet trochu jinak. Současná novela je projevem obecného trendu dekriminalizace, který se objevuje i v trestním zákoníku ve vztahu k pachatelům z řad fyzických osob.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 80 % článku.

Předplatit za 39 Kč měsíčně
První 2 měsíce, pak 149 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67845530-firmy-dostavaji-sanci-vyhnout-se-trestnimu-stihani-diky-dohode-se-statem-o-cetnosti-jejiho-vyuzivani-rozhodne-i-lidsky-faktor-rika-advokat-sokol  