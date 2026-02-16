Záznam v trestním rejstříku může být pro firmy likvidační. Peněžitý či jiný trest a špatnou pověst jim přitom přinášejí protiprávní činy jednotlivců – společníků, manažerů i zaměstnanců. Podle novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob se budou moci odsuzujícímu rozsudku vyhnout. Dostávají možnost uzavřít dohodu se státním zastupitelstvím či soudem o alternativním řešení. Přesnou podobu dohody však novela neobsahuje. „Tam, kde je systém compliance opatření relativně dokonalý, ale přesto došlo k selhání, se dohoda zaměří na odstranění té zjištěné díry. A tam, kde systém těch programů buď vůbec neexistoval, nebo byl viditelně děravý, bude muset dohoda pokrýt všechna nedokonalá místa,“ míní Tomáš Sokol, společník v advokátní kanceláři Sokol Novák tdpA.
Jaký je největší přínos lednové novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob?
Domnívám se, že je to možnost odložení věci před zahájením trestního stíhání a zastavení trestního stíhání. Je to výraz snahy hledat jiné prostředky než kriminalizaci protiprávního jednání. Na jedné straně je zde zájem adekvátním způsobem chránit zájmy společnosti, na straně druhé pak snaha zmírnit určitou tvrdost postihů. Už před přijetím zákona v roce 2011 se mluvilo o tom, že to v mnoha případech zakládá kolektivní odpovědnost vlastníků společnosti, kteří protiprávní jednání nemohou nijak ovlivnit. Praxe nyní ukazuje, že s některými právnickými osobami by se mělo zacházet trochu jinak. Současná novela je projevem obecného trendu dekriminalizace, který se objevuje i v trestním zákoníku ve vztahu k pachatelům z řad fyzických osob.
