Stavebnictví ožilo, za rok 2025 statistici hlásí po dvou letech propadu růst. Částečně pomohla vláda expremiéra Petra Fialy investicemi do výstavby silnic a dálnic. K dalším důvodům patří podle ČSÚ také nižší úrokové sazby, které přispěly k oživení na realitním trhu.
To je ale všechno, pokud jde o odpověď na palčivou otázku, kdy se stanou byty dostupnými alespoň střední třídě. Další čísla totiž žádný důvod k optimismu nedávají.
