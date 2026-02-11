Bitcoin už dávno není jen hračka pro technologické nadšence. Stále více investorů i institucí ho bere vážně (viz například rozhovor s šéfem Raiffeisenbank v Česku Igorem Vidou) a zároveň sílí debata o tom, jakou roli kryptoměny sehrají v budoucnosti peněz. Česko hraje v kryptoměnovém světě překvapivě důležitou roli. Vedle takřka milionu aktivních uživatelů kryptoměn máme i silné technologické firmy a solidní regulaci, která může přitáhnout zahraniční kapitál. O tom, jestli je skutečně naše země kryptoměnovou velmocí, jak se občas říká, pojednává i hlavní téma Ekonomu tohoto čísla.
V časopise toho ale samozřejmě najdete mnohem víc. Dočtete se třeba o jedné velké české stopě ve skandálních Epstein Files, dozvíte se, proč při pohledu na tutéž událost dokážou lidé vidět něco zcela odlišného, a nastíníme vám i budoucnost, ve které budou za firmy nakupovat jejich autonomní AI agenti.
Přeji pěkné čtení.
