První bitcoinový těžařský pool, první hardwarová peněženka, globální lídr ve výrobě bitcoinmatů i silná vývojářská komunita s technologickým know‑how, které v regionu nemělo obdoby. Před deseti lety patřilo Česko v kryptoměnovém světě k průkopníkům. Vznikaly tu projekty, které se později staly globálním standardem. Éra technologického pionýrství však končí a nastupuje tvrdá evropská regulace MiCA. Týdeník Ekonom proto zkoumal, zda se tuzemské kryptofirmy dokážou v novém prostředí prosadit.
Prvotní úspěch české kryptoscény přitom nestál na kapitálové síle ani na masovém trhu. V rané fázi sehrálo důležitou roli i relativně liberální prostředí a tolerantní regulace. Rozvoj řady kryptoměnových firem usnadnil i vznik komunity kolem již uzavřené holešovické kavárny Paralelní Polis, která se od počátku profilovala jako striktně bitcoinový projekt. Za konzumaci nešlo zaplatit hotově ani platebními kartou. České firmy často inovovaly dříve než konkurence, ale v okamžiku, kdy trh začal rychle růst a profesionalizovat se, dominantní pozici si nedokázaly udržet.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.