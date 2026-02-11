Když před desetiletím instaloval své první bitcoinmaty, o kryptoměnách se mluvilo hlavně jako o výstřelku technologických nadšenců a libertariánských snílků. Nyní je však svazuje přísná regulace. Zakladatel a šéf společnosti Bit.plus Martin Stránský si však myslí, že právě teď jsme na prahu revoluce, která zcela změní způsob, jak lidé dostávají výplatu od svých zaměstnavatelů a jak platí za zboží i služby.
Bitcoin od svého říjnového vrcholu ztratil více než 40 procent, prudké propady zažíval třeba během minulého týdne. Čím je to způsobené?
Analyzujeme to, ale nenarazili jsme na nic fatálního. Je to zkrátka vývoj trhu, takové korekce jsou pro bitcoin typické. Stačí se podívat na některé akcie. Třeba Meta se za poslední rok pohybovala v extrémním rozpětí mezi 500 a 800 dolary, Porsche je zhruba 50 procent pod upisovací cenou. Svou roli hraje globální nervozita, nevyzpytatelné řízení v USA i hrozby vládních shutdownů. Poslední pokles byl navíc silně spojený s nástupem nového šéfa Fedu. Někdy mám pocit, že jsme v akváriu. Někdo si s námi hraje, občas přisype krmení a my zmateně kroužíme kolem. Jsme zkrátka v moci těch nejsilnějších a závislí na tom, jak rozhodují.
