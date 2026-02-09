Obří várka zhruba tří milionů nedávno zveřejněných dokumentů spjatých s kauzou Jeffreyho Epsteina přinesla řadu detailů o vazbách tohoto zesnulého sexuálního delikventa na osobnosti z politiky, byznysu i umění. A také řadu šokujících tvrzení, která budou novináři po celém světě prověřovat ještě mnoho měsíců. O jedné velké české stopě v tomhle skandálním příběhu sexuálního zneužívání lze ale psát již teď.

Bývalá celebrita Ghislaine Maxwellová, která byla odsouzena k dvacetiletému trestu za obchodování s nezletilými, má hluboké české kořeny. Její otec, mediální magnát Robert Maxwell, se původně jmenoval Ján Ludvík Hoch a narodil se před druhou světovou válkou v Československu do chudé židovské rodiny. Jeho životní příběh byl jak z pera hollywoodského scenáristy – plný rizik, dramat a také tajemství.

Jak se to stalo, že tento chlapec, který v dětství neměl ani vlastní boty, zvládl vybudovat obrovské podnikatelské impérium? A jak jej za tak dramatických okolností přivedl ke krachu?

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 90 % článku.

Předplatit za 39 Kč měsíčně
První 2 měsíce, pak 149 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67842930-ceska-stopa-v-kauze-epstein-vzestup-a-pad-medialniho-magnata-roberta-maxwella  

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.