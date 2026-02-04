Země po celém světě procházejí hlubokou demografickou transformací. Porodnost klesá, průměrná délka života se prodlužuje a růst populace zpomaluje. Problémem to bude pro všechny, i ty nejbohatší země světa, největší ránu ale dostanou ty, které zestárly dříve, než stačily zbohatnout. Patří mezi ně i Česko spolu s ostatními postkomunistickými ekonomikami. Mediánový věk v nich prudce vzrostl a nyní se blíží tomu v rozvinutých ekonomikách, úroveň příjmů ale zůstává výrazně nižší.
Je jasné, že demografické změny v příštích desetiletích přetvoří svět. Platí přitom, že neexistuje jeden nástroj či přístup, který by negativní hospodářské dopady těchto změn dokázal zahladit. Aby nás tahle rána tolik nebolela, bude zapotřebí kombinace opatření, včetně vyššího zapojení žen a starších lidí na trhu práce, využití technologií ke zvýšení produktivity a také zvýšení migrace. Jestli nedokážeme tenhle mix opatření co nejrychleji vymyslet a zrealizovat, bude Česko budoucnosti staré a chudé.
