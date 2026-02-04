Současné negativní demografické trendy zapříčiněné propadem porodnosti jsou v novodobé historii unikátní. V historii lze ovšem najít příklady, kdy upřednostnění vlastního blahobytu před výchovou dětí mělo devastující dopady na fungování celé společnosti. Především v antice byl klesající počet narozených dětí významnou příčinou pádu dříve zdánlivě neotřesitelných mocností.
