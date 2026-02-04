Ještě nikdy se v tuzemsku nenarodilo tak málo dětí jako v minulém roce. Úhrnná porodnost klesla na méně než 1,4 dítěte na jednu ženu. Česko tak pokračuje v sestupné spirále porodnosti a rychle se blíží k evropským státům s vůbec nejnižší porodností. Nejde však jen o problém starého kontinentu. V zemích OECD se úhrnná plodnost v členských zemích snížila z 3,3 dítěte na ženu v roce 1960 na pouhých 1,5 v roce 2024. Ještě větší demografický sešup prožívají asijské země a porodnost klesá i ve Spojených státech. Pokud se nic zásadního nezmění, hrozí podle demografů a ekonomů výrazný úbytek populace a ekonomické i sociální problémy.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.