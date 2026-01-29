1. CSG na burze, Strnad nejbohatším Čechem

CSG na burze, Strnad nejbohatším Čechem
Foto: HN - Lukáš Bíba

V pátek ráno ranou do gongu na amsterdamské burze Euronext odstartovala největší letošní první veřejná nabídka akcií v Evropě a udělal ji český miliardář Michal Strnad se zbrojařským koncernem Czechoslovak Group. Stal se tím nejbohatším Čechem, hodnota jeho majetku se zhruba zdvojnásobila na 37 miliard dolarů (přes 760 miliard korun).

Jde současně o největší IPO v tomto průmyslovém odvětví v historii. Subindex evropských obranných firem Stoxx pak od začátku roku vystoupal o patnáct procent.

Akcie CSG při vstupu na hlavní trh v Amsterdamu i na neregulovaný trh Free Market pražské burzy vzrostly o více než 30 procent. Firma získala víc než 90 miliard korun.

