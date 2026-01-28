Neznámé číslo na displeji telefonu u mnoha lidí vyvolá stres. Mají špatné zkušenosti s nevyžádanými hovory od agresivních prodejců, od „zaručených“ investic přes „levné“ energie až po „zázračné“ doplňky stravy. Situaci se pokusila narovnat i legislativa, která před pár lety zpřísnila pravidla pro náhodné navolávání, takzvaný cold calling. Trh se pročistil, padaly i milionové pokuty, ale nepříjemné telefonáty zcela nevymizely.
Právě v tomto zdánlivě nehostinném prostředí buduje Claudie Paldusová od roku 2019 firmu Telefonická komunikace. Spoustu věcí lze dnes vyřešit na pár kliků, aniž by člověk vzal sluchátko do ruky. Ona se snaží ukázat, že i v éře aplikací a umělé inteligence zůstává lidský hlas a telefonický hovor nejrychlejším nástrojem k uzavření byznysu. Bere to jako dovednost, která se pomalu vytrácí. Jenže když se odstraní strach a nátlak, dá se podle Paldusové správnému telefonování naučit.
