Češi mají zvláštní schopnost věřit dvěma věcem současně. Zaprvé že stát se o ně ve stáří postará. Zadruhé že „nějak to dopadne“, protože doposud to tak vždycky bylo. Ne nadarmo se také říká, že Češi vyrostli na pohádkách. Jenže demografie je v tomhle směru neúprosná: čím dál víc lidí bude pobírat důchod a čím dál míň lidí na něj bude vydělávat. Výsledek se dá shrnout do jedné věty: náhradový poměr – tedy podíl důchodu vůči průměrné mzdě – bude do budoucna klesat. Současní důchodci dostávají 43 procent průměrné hrubé mzdy, lidé, kteří do penze půjdou později, budou mít podle Národní rozpočtové rady výrazně méně. V roce 2060 bude pro všechny důchodce náhradový poměr 38 procent průměrné budoucí mzdy. A jestli něco Čechy spolehlivě znejistí, pak je to představa, že ve stáří spadnou z „normálního života“ do režimu permanentního šetření. Týdeník Ekonom proto sestavil návod, jak se zabezpečit na důchod.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 90 % článku.

Předplatit za 39 Kč měsíčně
První 2 měsíce, pak 149 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67838350-pohadka-o-penzich-skoncila-vime-jak-si-realne-zajistit-slusny-duchod  