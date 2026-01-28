Češi mají zvláštní schopnost věřit dvěma věcem současně. Zaprvé že stát se o ně ve stáří postará. Zadruhé že „nějak to dopadne“, protože doposud to tak vždycky bylo. Ne nadarmo se také říká, že Češi vyrostli na pohádkách. Jenže demografie je v tomhle směru neúprosná: čím dál víc lidí bude pobírat důchod a čím dál míň lidí na něj bude vydělávat. Výsledek se dá shrnout do jedné věty: náhradový poměr – tedy podíl důchodu vůči průměrné mzdě – bude do budoucna klesat. Současní důchodci dostávají 43 procent průměrné hrubé mzdy, lidé, kteří do penze půjdou později, budou mít podle Národní rozpočtové rady výrazně méně. V roce 2060 bude pro všechny důchodce náhradový poměr 38 procent průměrné budoucí mzdy. A jestli něco Čechy spolehlivě znejistí, pak je to představa, že ve stáří spadnou z „normálního života“ do režimu permanentního šetření. Týdeník Ekonom proto sestavil návod, jak se zabezpečit na důchod.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.