Donald Trump stále víc připomíná šíleného vladaře, jenž svévolně tyranizuje všechny, kdož nesouhlasí s jeho politikou. Nejnovějším dokladem je jeho boj o Grónsko, které chce mermomocí získat, protože je to podle jeho mínění nutné pro bezpečnost Spojených států. Proto chce také od února uvalit desetiprocentní clo na Dánsko (jehož je Grónsko součástí) a sedmičku dalších evropských států, které na tento zasněžený ostrov demonstrativně vyslaly vojenské jednotky, aby tak vyjádřily Dánskému království podporu. Americký prezident rozjel absurdní a nebezpečnou hru, která může ve svém důsledku znamenat konec NATO.
Možná by si američtí političtí představitelé v Kongresu mohli vzít inspiraci právě v Dánsku, které má s šíleným vladařem také své zkušenosti. V druhé půli 18. století vládl v zemi Kristián VII., panovník trpící duševní chorobou, který rovněž často tyranizoval své okolí. A tak jej vrcholní představitelé dvora prostě odstavili od moci, nechávali ho jen formálně podepisovat dokumenty, a když čas od času utrpěl záchvat amoku, zavřeli ho v místnosti přivázaného k židli.
Přeji pěkné čtení.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.