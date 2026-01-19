Spojené státy patří pravidelně na první místo žebříčku vysněných destinací zahraničních turistů. Touha vidět mrakodrapy na Manhattanu, divokou přírodu národního parku Yellowstone či zažít hédonistický noční život Las Vegas tradičně do USA láká desítky milionů zahraničních návštěvníků. Od chvíle, kdy se americký prezident Donald Trump loni v lednu podruhé nastěhoval do Bílého domu, ale příliv návštěvníků ze zahraničí uvadá.
Na vině jsou jak některé nové vysoké poplatky, které musí turisté platit, tak i překážky při získávání víz či agresivní Trumpova rétorika vůči Kanadě a dalším zemím. V posledních dnech pak od cesty do Spojených států odrazují i brutální zásahy agentů Úřadu pro imigraci a cla (ICE) vůči skutečným i domnělým nelegálním imigrantům. Když jeden z agentů v lednu zastřelil Američanku Renée Goodovou v Minneapolis, vyvolalo to protestní bouře v mnoha amerických městech.
