Když byly počátkem 19. století zavedeny mechanické tkalcovské stavy, byla to pro anglické domácí tkalce katastrofa. Jeden takový stav dokázal vyprodukovat více bavlny než 10 až 20 ručních tkalců pracujících z domova. Stroje byly navíc tak velké, že musely být umístěny v továrnách, čímž se domácí tkalcovství stalo nemožným. Rodinné příjmy ručních tkalců v důsledku toho v letech 1809 až 1815 klesly na polovinu. Ani tovární dělníci obsluhující nové výkonné stavy si nevedli nijak dobře. Mezi lety 1806 a 1835 zaznamenali jen minimální reálný růst mezd. Rostoucí majetkové nerovnosti pak vyvolaly především na severu Anglie velké sociální nepokoje.
Proč v roce 2026 píšu o událostech starých dvě století? Protože nástup AI může mít na pracovní trh podobné dopady jako tehdejší technologická novinka. Velké množství profesí může být nahrazeno a i tam, kde nedochází ke ztrátě pracovních míst, by práce vykonávaná lidmi mohla ztratit na hodnotě, což by vedlo k poklesu mezd. Proto jsme se podívali, jaké profese by mohly být nejpostiženější a kterým by se naopak mělo nadále dařit.
Přeji pěkné čtení.
