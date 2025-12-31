Snad každý ví, že klíčem ke zdravému a dlouhému životu je spolu s kvalitní stravou také cvičení. Co když ale nemáte čas chodit pravidelně do posilovny nebo nachodit 10 tisíc kroků denně? Podle nových zjištění vědců přesto existuje řešení, jak se snadno hýbat a prodloužit si život. Úžasný účinek mají každodenní činnosti prováděné s větší intenzitou a energií.
Že máme alespoň trochu pohybu zapotřebí, dosvědčuje i Světová zdravotnická organizace, podle níž je téměř 1,8 miliardy dospělých ohroženo onemocněním, protože se nevěnují dostatečné fyzické aktivitě. Jak to změnit?
