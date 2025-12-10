Koncem týdne ČNB zpřísnila podmínky pro poskytování hypoték klientům bank, kteří těmito úvěry financují nákup tzv. investičních nemovitostí. Z definice centrální banky jde o případy, kdy člověk žádá o úvěr na třetí a další byt či dům, anebo pokud je od počátku účelem pořízení obydlí k pronájmu.
Centrální bankéři krok zdůvodňují hlavně tím, že předcházejí potenciálním rizikům souvisejícím s těmito typy úvěrů již v jejich prvotní fázi. Jde zejména o situaci, kdy by na realitním trhu došlo k prudkému propadu cen nemovitostí, což by následně mohlo mít nepříznivý dopad do bilancí bank. A pak také snahou alespoň částečně zchladit rozpálený realitní trh, kde meziročně dvouciferným tempem rostou jak objemy hypotečních úvěrů, tak i ceny nemovitostí.
Jaké reálné dopady ale kroky ČNB budou mít?
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.