Na blížící se Štědrý den nelze zapomenout. Ostatně již od poloviny října ho každodenně připomínají rozjařené dekorace, „tradiční“ vánoční trhy i televizní a rozhlasové spoty mnohými lidmi považované za vlezlé. Britský průzkum z letošního roku ukazuje, že vysoká míra cílené vánoční reklamy dokáže zkazit sváteční náladu a přivodit kompletní apatii téměř 30 procentům respondentů, zatímco u pětiny z nich vyvolává nutkání utrácet nad poměry. Každý šestý zpovídaný Brit pak pociťoval vinu z toho, že nemůže svým bližním koupit vše, co by si přáli, zatímco jiná část dotazovaných zdůraznila, že vánoční marketingová kampaň v nich prohlubuje smutek z osamění. Zmíněné negativní emoce nejsou britskou doménou, jak ukazují starší podobné průzkumy z jiných zemí.
Není divu, že si v této situaci mnoho lidí zasteskne po starých dobrých duchovních Vánocích nezkažených všudypřítomným konzumem. Pohled do historie však ukazuje, že taková představa o dřívějších oslavách svátků je přinejmenším zkreslená. Masivní a promyšlený marketing je součástí adventního času již několik století, přičemž za některé historické reklamní nápady by se nemuseli stydět ani dnešní kreativci.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.