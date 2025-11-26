Z letošního průzkumu Národního ústavu duševního zdraví vyplývá, že spousta mladých lidí zatím vůbec nezažila sex – u mužů ve věku 18 až 25 let je to téměř 55 procent, u žen stejné věkové kategorie kolem 30 procent. Tento trend se netýká pouze Česka. K podobným závěrům dochází i americká studie Institute for Family Studies. Podle ní se podíl lidí ve věku 18 až 29 let, kteří nikdy neměli sex, mezi lety 2010 a 2024 zdvojnásobil z 12 procent téměř na čtvrtinu.
Pokles sexuální aktivity nemusí nutně znamenat, že by se mladá generace sexu vzdávala úplně. Spíše s ním začíná později, což s sebou ale přinese jeden zásadní negativní dopad. Když už se v budoucnu konečně rozhoupou k tomu založit rodinu, často zjistí, že to bohužel nejde. Neplodností trpí v Česku zhruba pětina párů, mnohé z nich zamíří na kliniky asistované reprodukce. V Ekonomu jsme se proto podívali na to, kolik peněz si mají připravit a jak vybrat tu správnou kliniku.
Přeji pěkné čtení.
