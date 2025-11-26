Nikdy v posledních dvou stech letech se v českých zemích nerodilo tak málo dětí, jako tomu je v současnosti. Jestliže loni spatřilo světlo světa v Česku 84 311 novorozenců, nejméně od dob Marie Terezie, letos bude tento počet ještě výrazně nižší. Propad porodnosti by byl ještě výraznější, nebýt asistované reprodukce. Díky umělému oplodnění se v Česku loni narodilo kolem pěti tisíc dětí – šlo tedy o více než šest procent všech porodů. Tento podíl se od roku 2013 více než zdvojnásobil. Jak říká vedoucí lékařka kliniky reprodukční medicíny IVF Cube Praha Hana Višňová: „V Česku se narodí díky asistované reprodukci v posledních letech mezi čtyřmi a pěti tisíci dětí ročně. To je každý rok jedno malé městečko, které by jinak neexistovalo.“
Na kolik ale vlastně pořízení potomka díky umělému oplodnění rodiče vyjde? Jak se z tohoto sektoru medicíny stal velký byznys a co to přináší za negativa? Proč je současné zákonné nastavení podmínek umělého oplodnění v lecčems nespravedlivé? A jak se za poslední dekády změnilo společenské vnímání asistované reprodukce?
