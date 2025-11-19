Petr Pouchlý z Court of Moravia pomáhá firmám měnit kulturu pomocí herních principů. „Gamifikace funguje tam, kde lidé chtějí pracovat – pomáhá jim vizualizovat pokrok a vidět smysl práce,“ říká. Zároveň však varuje před soutěžením mezi zaměstnanci. „Když máte firmu o padesáti lidech a všechny dáte do jedné tabulky, bude tam pět až deset lidí, které to motivuje a chtějí být nahoře, protože je baví vyhrávat. Ale pak tam budete mít čtyřicet lidí, které to motivačně srazí, a ty na konci to úplně demotivuje,“ říká.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.