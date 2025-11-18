Technologické firmy dnes mají v nejvýznamnějším burzovním indexu S&P 500 větší než třetinovou váhu. Na „zbytek“ ekonomiky – tedy všechny burzovní hvězdy od bank a pojišťoven přes energetické kolosy typu Exxon Mobile, konglomeráty, jako je Buffettův Berkshire Hathaway, farmaceutické dojné krávy, automobilky a strojaře, všechny výrobce pro maloobchod či firmy vydělávající na luxusním zboží – tak zbývá stále menší podíl. V technologické části trhu září především ty firmy, které se vezou na vlně AI nebo ji přímo pohání. Jenže růst řady takových titulů byl tak raketový, že se stále vynořují pochybnosti, zda nejde o bublinu. Proto investory musí zajímat, na čem chtějí hlavní hráči na poli AI vydělávat a kdy se mohou dostat z červených čísel.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.