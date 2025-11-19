Před pár lety hlásaly titulky odborných i populárních textů o energetice blížící se „peak oil“. Tedy okamžik, kdy světová poptávka po fosilních palivech dosáhne vrcholu a začne klesat. Současná realita je však jiná. Mezinárodní agentura pro energii (IEA) ve své zprávě World Energy Outlook 2025 říká, že pokud se nezmění aktuální kurz, spotřeba ropy i zemního plynu poroste ještě nejméně 25 let. A s ní i množství emisí skleníkových plynů.
„Klimatická změna ztrácí prioritu. A to velmi rychle,“ popisuje šéf IEA Fatih Birol. Agentura po několika letech zařadila do své zprávy scénář, v němž vlády nechají v platnosti současná pravidla a nepřijmou vůbec žádné nové kroky k dekarbonizaci.
