Slovensko čelí jednomu z největších odlivů mozků na světě. Mladí lidé směřují za studiem či prací nejvíce do Česka – a teď je čím dál víc následují i podnikatelé. Kromě několika miliardářů, kteří se osobně nebo rovnou se svým byznysem usadili v Praze, je krok přes hranice nyní populární i mezi startupisty a rychle rostoucími technologickými firmami.
Své podnikání zde rozšiřují nebo zvažují přesun z několika důvodů: kromě jazykové a kulturní blízkosti je do Česka „vyhání“ i přetrvávající frustrace ze zhoršujícího se politického i podnikatelského prostředí na Slovensku.
K dlouhodobým problémům a politickému směřování na východ se v posledních měsících přidal i ekonomický tlak – způsob, jakým stát konsoliduje veřejné finance, včetně tzv. transakční daně. Jde v podstatě o daň z odchozích bankovních plateb pro podnikatelské subjekty ve výši 0,4 procenta. Kritici vládě Roberta Fica vyčítají, že neúměrně zatěžuje příjmovou stranu, zatímco šetření na výdajích a prorůstová opatření téměř chybí.
