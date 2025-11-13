1. Čína ztratila pozici v afrických nerostech
Spojené státy americké podle nejnovějších ročních údajů vystřídaly Čínu v pozici největšího přímého zahraničního investora v Africe. V roce 2023 investovaly na tomto kontinentu 7,8 miliardy dolarů (bezmála 174 miliard korun) oproti čínským čtyřem miliardám. Údaje zveřejnila Čínsko‑africká výzkumná iniciativa Univerzity Johnse Hopkinse.
Afrika je bohatá na kritické minerály a kovy, jako je lithium, kovy vzácných zemin, kobalt a wolfram. Ty jsou nezbytné pro výrobu a údržbu technologických zařízení, elektromobilů, datová centra i zbraňové systémy.
Čína v tomto strategickém odvětví v Africe dominovala do roku 2012. Protiofenzivu zahájila vládní Americká mezinárodní rozvojová finanční korporace založená v roce 2019, během prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa.
Za úkol si klade mimo jiné podnikat bezkonfliktním způsobem, bez dětské práce, s daňovými odvody i při respektu ke komunitě a životnímu prostředí.
