Počet elektromobilů v Česku přesáhl 52 tisíc, z toho 10 tisíc bylo zaregistrováno jen od letošního ledna do září. Je to sice více než za celý loňský rok, na dohnání Evropy to ale zdaleka nestačí. U západních sousedů tvoří elektromobily více než čtvrtinu nových registrací, šlapat na elektrický pedál začalo také Portugalsko, Polsko a pobaltské státy.
