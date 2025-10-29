Made in Czechoslovakia. Značka, která měla ve světě váhu i respekt. Stroje, letadla, traktory, optika i zbraně mířily hlavně do zemí třetího světa. I když za nimi často stál export komunistické ideologie, kvalitu československé výroby zpochybňoval málokdo. Navzdory plánované ekonomice dokázaly mnohé socialistické podniky držet laťku řemesla, konstrukce i technické vynalézavosti.
Dnes na etiketách čteme Made in Czechia. Cesta k tomuto označení nebyla snadná, ale české značky znovu dobývají svět. Nejde jen o tradiční průmysl, české podniky prorážejí i v softwaru, počítačových hrách nebo v designu. Některé dokázaly uspět i na náročném americkém trhu. Řada z nich navazuje na dřívější značku společného státu. Kombinací nápaditosti, spolehlivosti a schopnosti uspět i bez velkého zázemí.
Značka se změnila. Její duch v nové podobě a s novými ambicemi tu zůstal. A svět si znovu začíná všímat, co znamená „vyrobeno v Česku“.
Přeji obohacující čtení.
