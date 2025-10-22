V Praze se dodnes staví podle pravidel, která město nastavilo v roce 1999. Zastaralý územní plán, klíčový pro rozvoj města, je jednou z hlavních příčin pomalé výstavby a astronomicky rostoucích cen nemovitostí. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy nyní představil nový Metropolitní plán, který má podle jeho ředitele Ondřeje Boháče výstavbu odblokovat. Čeká ho poslední kolo připomínek a příští rok na jaře poputuje ke schválení do zastupitelstva.

Metropolitní plán se konečně blíží do finále. Jak změní podobu Prahy dejme tomu během příštích deseti let?

Bude to klíčový dokument. Zrychlí výstavbu, odemyká obrovská nevyužitá území pro rozvoj města. Jsou v něm všechny hlavní dopravní stavby a zjednodušuje plánování nových. Navíc chrání hodnoty Prahy od panoramatu po parky v centru a přírodu na okraji města. Dnes běží zhruba 400 žádostí o změnu platného územního plánu a všechny tyto změny jsou zahrnuté v Metropolitním plánu. Uvolní a odblokuje to najednou velmi mnoho projektů. Neznamená to, že se najednou postaví 500 tisíc bytů.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 90 % článku.

Předplatit za 29 Kč měsíčně
První 3 měsíce, pak 199 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67804320-cesky-absurdistan-vytvorili-jsme-soubor-pravidel-ktera-zpusobila-krizi-bydleni-rika-sef-institut-planovani-a-rozvoje-prahy  