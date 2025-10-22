Během příštích několika let se bývalé nákladové nádraží na pražském Smíchově stane jednou z nejmodernějších pražských čtvrtí. Po dokončení bude vyhledávanou adresou s kvalitní architekturou, velkorysými veřejnými prostory a občanskou vybaveností, a to na dohled od centra metropole. Projekt Smíchov City, který staví Sekyra Group, je ale zároveň exemplárním příkladem toho, jak velký má Česko problém s rozvojem.
Přestože bytové domy, kanceláře i obchody rostou na pozemcích, které byly nevyužité, získat všechna razítka a začít stavět trvalo investorovi přes 15 let. Drtivou většinu času přitom netrvalo samotné stavební řízení, ale dohoda s městem a úřady na změně územního plánu. Podobných příkladů se dá po metropoli najít mnoho: dokonce téměř dvacet let se čeká na start výstavby v jižní části nákladového nádraží na Žižkově. Desítky let se nic neděje také na nádraží Bubny v Holešovicích, kde by mohlo vzniknout bydlení až pro desítky tisíc lidí.
