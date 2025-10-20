Spacáky, pohorky, stany, vařiče a stovky dalšího vybavení pro pobyt v přírodě od českého internetového prodejce ForCamping si letos nově nakupují v místní verzi e-shopu i zákazníci v Rakousku. Uspět v zemi alpských středisek a turistiky se svým produktem ale není pro příchozí firmy z ciziny snadné. Zprostředkovatelé investic a obchodní spolupráce potvrzují silný rakouský patriotismus, naši jižní sousedé preferují své výrobce a domácí dodavatele tak jako lidé v málokteré jiné zemi. Přesto se mnoha českým firmám, exportérům i soukromým investorům daří na rakouském trhu uchytit.
Podle údajů státní agentury CzechTrade působí v Rakousku zhruba 280 českých firem prostřednictvím místní pobočky. Objem celkových českých investic tam v roce 2023 činil přes jednu miliardu eur a investice v posledních letech rostou. V roce 2020 to bylo 380 milionů eur. A jedná se o byznys nejrůznějšího druhu.
