Když se mluví o štěstí, může to znít trochu vágně nebo idealisticky. Přesto se tento fenomén už léta zkoumá velmi konkrétně. Pomocí dat, dlouhodobých průzkumů i historických souvislostí. Profesor Christian Bjørnskov z Aarhuské univerzity, jeden z nejuznávanějších odborníků na výzkum štěstí a společenské důvěry, mimo jiné říká, že štěstí si lze koupit i za peníze. „Ale záleží na tom, jak peníze utratíte,“ upozorňuje. V rozhovoru vysvětluje, odkud se štěstí bere, proč se lidé v některých zemích cítí šťastnější než jinde a proč tuto výhodu není snadné přenést jinam. Mluví také o vlivu imigrace, korupce, populismu a digitálních technologií na důvěru a životní spokojenost. Bjørnskov byl jedním z hlavních řečníků konference WINIR, kterou hostila Fakulta podnikohospodářská VŠE.
