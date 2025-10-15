Zcela shodit ze stolu, anebo podle záměru dosluhující vlády Petra Fialy usilovat jen o zmírnění? Česko se připravuje na ostrý střet s Evropskou komisí ohledně nového systému emisních povolenek pro dopravu a vytápění plynem a uhlím. Vítězové voleb, hnutí ANO, Motoristé sobě a SPD, chtějí hned na prvním jednání nově vytvořené vlády řešit, jak se evropskému systému známého pod zkratkou ETS2 vyhnout. Nejbližší měsíce tak rozhodnou o miliardách korun, které by měly od roku 2027 domácnosti i firmy každoročně připlácet k ceně nakupovaných fosilních paliv. Česká republika podobně jako většina členských států dosud směrnici do své legislativy neimplementovala. Zástupci hnutí ANO, Motoristů a SPD v rámci předvolebního boje rezolutně prohlásili, že to ani neudělají. Odmítnutí unijní legislativy však může přijít draho.
