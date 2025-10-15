„Štěstí je krásná a přepychová věc. Ale prachy si za něj nekoupíš“. Prachy si za štěstí opravdu nekoupíte, v tom má Michal Horáček, autor tohohle kongeniálního písňového textu, jistě pravdu. Ale štěstí už si za prachy pořídit lze. To zase moc dobře ví profesor Christian Bjørnskov z Aarhuské univerzity, jeden z nejuznávanějších odborníků na výzkum štěstí a společenské důvěry, s nímž máme v tomhle čísle Ekonomu rozhovor. Má to ale samozřejmě háček – záleží na tom, za co peníze utratíte.
Když to budou „tapety, parmazán, pět kilo uheráku a džínsy Calvin Klein“, je to sice fajn, ale šťastnější pak dlouho nebudete. Když si však za ty samé peníze pořídíte nějaký pěkný zážitek, ať už je to návštěva divadelního představení, nebo třeba výlet, opravdu mohou přinést pocit trvalejšího štěstí, protože se obohatí váš každodenní život a vytvoříte si skvělé vzpomínky. Michal Horáček je moudrý muž a už před lety věděl, že štěstí vám přinese „například východ slunce a vítr ve větvích anebo píseň tichá jak padající sníh“.
Přeji pěkné čtení.
