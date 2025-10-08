Elektroodpad představuje nejrychleji rostoucí druh odpadu na světě. Evropa proto hledá cesty, jak ho co nejvíc využít a připravit k použití do nových výrobků. Podle plánů má recyklace tvořit do roku 2030 nejméně čtvrtinu roční spotřeby strategických surovin v EU. Šéf společnosti Elektrowin Roman Tvrzník v rozhovoru popisuje, proč to nebude zrovna jednoduché.

V jakých běžných elektrospotřebičích se kritické suroviny nacházejí nejvíce?

Klíčové jsou kovy vzácných zemin, například neodym a praseodym v permanentních magnetech. Ty najdeme prakticky všude. V elektromotorech, generátorech, počítačových discích, mobilních telefonech, sluchátkách, reproduktorech, televizích nebo například i v elektrokoloběžkách. Těžké vzácné zeminy jako terbium se používají v displejích a LED technologiích, dodávají obrazovkám jejich jas. Obecně by bez nich nefungovala elektronika, elektromobilita ani moderní obranný průmysl. Hlavním důvodem pro jejich využití je miniaturizace a lepší magnetické i vodivé vlastnosti oproti klasickým magnetům na bázi železa.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 90 % článku.

Předplatit za 29 Kč měsíčně
První 3 měsíce, pak 199 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67798370-recyklace-misto-dolu-pomuze-ale-jen-z-odpadu-evropske-vyrobce-neuzivime-varuje-sef-elektrowinu  