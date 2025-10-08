Lepší ekonomická situace, vyšší platy a mzdy, snížení zadlužení státu a potlačení korupce. To jsou podle bleskového průzkumu Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi očekávání voličů od nové vlády pod vedením hnutí ANO. Požadavky jsou jasné a upřímně moc nepřekvapí. Lepší životní úroveň si člověk přeje od každé vlády a nutno dodat, že kabinet Petra Fialy tato očekávání nenaplnil.
Otázkou je, nakolik se to může povést nové vládě.
