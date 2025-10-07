České gastronomické podniky zvedly v srpnu podle údajů poskytovatele pokladních systémů společnosti Dotykačka ceny o víc než tři procenta oproti stejnému měsíci loňského roku. Český statistický úřad (ČSÚ) uvádí, že to bylo dokonce necelých pět procent. Je to pomalejší tempo než v předchozích letech a na ziscích se neprojevuje. Obor trápí personální nouze a odliv zákazníků, kteří už nechtějí platit za nekvalitu.
Oslovení lidé z gastra vidí příčinu v nižší návštěvnosti, hlavně hospod a restaurací, ale i dalších typů podniků. V centrech větších měst zůstávají stoly obsazené, jiná je situace v regionech a na vesnicích, kde podle dostupných údajů hospod ubývá.
