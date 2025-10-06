Sympatická brunetka sdílí na instagramovém profilu fotky ze svého prvního natáčecího dne. Svěřuje se sledujícím, že se jí splnilo dávné přání a jak se těší na další příležitosti, které jí filmový svět nabídne. Tilly Norwoodová se na první pohled podobá stovkám začínajících hereček, jež sní o tom, že prorazí a stanou se hvězdami stříbrného plátna. Celá věc má ale drobný háček. Tilly není bytostí z masa a kostí, nýbrž digitálním avatarem, jehož osobnost vytváří umělá inteligence. To však nebrání protřelým uměleckým agentům v tom, aby se o program s tělem dvacetileté ženy zajímali, stejně jako zástupy fanoušků.
Když pracuje jedno procento lidstva
Nová diva se přitom zatím objevila v jediném krátkometrážním snímku. Stvořila ji digitální divize Xicoia společnosti Particle6 patřící nizozemské producentce Elin Van der Veldenové. Reakce z Hollywoodu na sebe nenechala dlouho čekat. O kritiku překotně se vyvíjejících technologií a o obavy z budoucnosti herecké profese se podělily desítky umělců, včetně slavných hereček Emily Bluntové a Whoopi Goldbergové. Producentka, sama původní profesí herečka, svou digitální dceru brání a tvrdí, že není konkurentem, jehož cílem je připravit někoho o práci, nýbrž uměleckým dílem a projevem lidské kreativity.
