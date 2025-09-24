Bohatí, nemovitosti, cukr, alkohol a cigarety. Vše vyjmenované má být záchranou státních financí. Platí to nejen pro Česko, kde návrh komplexní reformy s názvem Chytřejší daně nedávno představily PAQ Research, Centrum veřejných financí při Univerzitě Karlově a IDEA při CERGE-EI, ale i pro celou řadu dalších evropských zemí.
Důvod je jasný, státní rozpočty se nedaří naplnit a stárnutí populace v kombinaci s vyššími výdaji na obranu vedou všude k rostoucím deficitům.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.