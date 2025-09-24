Americký kapitálový trh je největší a nejlikvidnější. Investory z celého světa přitahuje nejen relativní bezpečí státních dluhopisů a výkonnost technologických firem, které v posledních letech táhnou tamní akciové indexy, ale také transparentnost a stabilita amerického prostředí. Tyto výhody, které Spojené státy mají například oproti Číně, ale s nástupem Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta dostávají trhliny. Trump mimo jiné vyhodil šéfku statistického úřadu poté, co se mu nelíbila čísla z pracovního trhu, a pouští se také do centrální banky, která je považovaná za záruku stability.
Teď přišel s dalším nápadem, který by mohl změnit dosavadní pravidla hry pro investory do amerických akcií.
