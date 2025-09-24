V Praze se v nedávné době dokončilo či aktuálně staví 14,5 tisíce bytů pro zhruba 32 tisíc obyvatel, vyplývá z aktuální analýzy Institutu plánování a rozvoje. Nejvíce jich roste v Praze 9 a v Praze 5. Přestože se v posledních deseti letech zmenšila jejich průměrná plocha – z 90 na 77 metrů čtverečních –, ceny vystoupaly o devadesát procent na průměrných 9,9 milionu korun.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.