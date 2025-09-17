Jak ukázala nedávná studie IDEA, nadaní žáci jsou v Česku dlouhodobě vzdělávacím systémem velmi přehlíženi. Školami vykazované počty nadaných představují pouhé dvě desetiny procenta. Přitom mezinárodní studie ukazují, že nadaných se mezi mladými vyskytuje 10 až 15 procent. A bez identifikace nadání u žáků těžko můžeme očekávat, že se bude s talentem ve školách také intenzivněji pracovat a rozvíjet ho. Je veřejným tajemstvím, že většina pedagogů s nadanými dětmi pracovat moc neumí.
Důležitým kolečkem v soukolí českého vzdělávacího systému, který nadané žáky až válcuje, jsou přijímačky na víceletá gymnázia a střední školy s maturitou. Pojetí našich přijímaček v některých ohledech dokonce proti talentu silně jde. Státem organizované didaktické přijímací testy totiž ověřují znalosti a dovednosti žáků. Tyto testy z principu nadání neověřují. Stejně jako neověřují studijní dispozice žáků a jejich zájem. Účelem přijímacích testů je především selekce uchazečů při velkém výskytu převisů poptávky nad nabídkou míst mnoha škol. Přijímací testy jsou proto konstruovány jako selektivní. Jsou proto citlivé, respektive rozlišující, jen v poměrně úzkém pásmu celkové znalostně‑dovednostní části populace žáků.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.