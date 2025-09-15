Aby sociální sítě, které se stále častěji stávají předvolebním bojištěm, nenarušily integritu hlasovacího procesu, mají jejich provozovatelé povinnost tomu bránit. Jsou mimo jiné zakotveny v Aktu o digitálních službách Evropské unie. O tom, jak se plní a jaká úskalí přináší politická kampaň v digitálním věku, hovoří v rozhovoru pro týdeník Ekonom Łukasz Gabler, manažer pro veřejnou politiku a vztahy s vládou pro střední a východní Evropu ve společnosti TikTok.
Kolik potenciálních voličů mohou politici skrze TikTok oslovit? A kdo jsou?
V současné době máme v České republice 2,4 milionu uživatelů. Jde o poměrně velký nárůst, ještě před půl rokem to bylo 2,1 milionu. Snažíme se vysvětlovat, že naše platforma není jen pro mladé lidi. Jsme na trhu již šest let a populace uživatelů stárne. Většinu komunity tvoří generace Z a mileniálové.
