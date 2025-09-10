Jen za první pololetí prohráli Češi v hazardních hrách 32 miliard korun. Je to smutná ukázka finanční a matematické negramotnosti. V boji se sázkovými kancelářemi prostě dlouhodobě vyhrávat nemůžete. Tedy pokud se nejmenujete Stefan Mandel. Tento rumunsko‑australský ekonom vyhrál v loterii hlavní cenu celkem čtrnáctkrát. Taktika, kterou používal, byla geniálně jednoduchá. Nejprve spočítal celkový počet možných kombinací. Například u loterie, která vyžaduje vybrat šest čísel od 1 do 40, to znamená 3 838 380 kombinací. Následně našel loterie, u nichž je jackpot třikrát nebo vícekrát větší než počet možných kombinací. Poté sehnal dostatek hotovosti, aby zaplatil za každou kombinaci. Když se například v 80. letech snažil vyhrát loterii ve Virginii, musel zverbovat 2524 investorů. Následně si Mandel vytiskl miliony tiketů se všemi kombinacemi, což bylo dříve legální. Dnes už byste museli tikety kupovat přímo v obchodě. Pak už jen doručil tikety autorizovaným prodejcům loterie a v klidu čekal na slosování. Výhra samozřejmě nesměřovala jen do jeho kapsy, musel se podělit s investory. Po výhře 1,3 milionu dolarů si tak například strčil do kapsy „jen“ 97 tisíc dolarů. Dodnes není jasné, kolik peněz si Mandel osobně vydělal. Vzhledem k tomu, že celkem vyhrál 14 různých loterií, čímž zajistil pro sebe i investory miliony dolarů, určitě si nevede zle. Důchod ostatně v 91 letech tráví na tropických ostrovech Vanuatu. O tom si čeští sázkaři mohou nechat jen zdát. Neumí totiž počítat.
Přeji pěkné čtení.
