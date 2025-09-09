Problém, s kterým přišel na pohotovost v indickém Tamilnádu muž ve věku 46 let, byl poněkud trapný. A po pěti hodinách s nepřetržitou erekcí i bolestivý. Lékaři byli zpočátku celou situací zmatení. Zmíněný nešťastník si kvůli erektilní dysfunkci vzal před pohlavním stykem se svou manželkou sildenafil, známější pod komerčním názvem Viagra. Ačkoliv ale užil lék ve zcela předepsané dávce, nic nedokázalo jeho nepříjemnou situaci zmírnit.
