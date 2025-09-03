Zakladatel Berkshire Hathaway se v 94 letech chystá do důchodu a blíží se konec zhruba 60leté éry, kdy udával tón světu investic. Legendární investor Warren Buffett na konci roku odstoupí z pozice generálního ředitele, ale nebyl by to on, aby se nepředvedl v ještě jedné velké akci na rozloučenou. Zůstává přitom věrný svému stylu.

Buffett dokázal svými investicemi porážet nejznámější americký index S&P 500 a Berkshire Hathaway se od roku 1965 do roku 2024 zhodnotily o více než 5,5 milionu procenta. Oproti tomu S&P 500 o zhruba 39 tisíc procent.

Kroky Věštce z Omahy se investorům vyplatilo v minulosti sledovat. Může to být dobrý nápad i tentokrát? Zeptali jsme se expertů, co říkají na poslední velkou Buffettovu investici, která je přesně podle jeho citátu: „Buďte bázliví, když jsou ostatní chamtiví, a buďte chamtiví, když jsou ostatní bázliví.“

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 90 % článku.

Předplatit za 29 Kč měsíčně
První 3 měsíce, pak 199 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67782020-posledni-buffettova-velka-investice-ma-smysl-se-s-nim-na-tuhle-riskantni-cestu-vydat  

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.