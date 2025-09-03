Když člověk uslyší diagnózu rakovina, první pocit je většinou strach, nikoliv naděje. Přesto se šance na přežití v posledních letech dramaticky zlepšily. „Stále častěji vídám pacienty, kteří byli zdánlivě nevyléčitelní, ale díky moderní léčbě už dnes žijí bez metastáz,“ říká ředitel brněnského Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda. Za poslední dvě dekády se Česká republika posunula v úmrtnosti na rakovinu z druhého na 22. místo v Evropě.
Tento úspěch stojí podle Svobody na třech pilířích: dobře organizované síti onkologických center, rychlém zavádění moderních terapií a systematických preventivních programech. Přestože počet nádorových onemocnění roste – kvůli stárnutí populace i nezdravému životnímu stylu –, medicína dnes pacientům nabízí nejen prodloužení života, ale často i šanci na úplné uzdravení. V rozhovoru Svoboda mluví také o rizikových faktorech, prevenci, roli praktických lékařů a o tom, jak bude vypadat budoucnost léčby rakoviny v Česku.
