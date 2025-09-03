Před více než dvěma dekádami se Česko v úmrtnosti na rakovinu drželo v celé Evropě na nelichotivé druhé příčce. Dnes je až na 22. místě. O tomhle úspěchu se u nás příliš nemluví, přitom jde doslova o otázku života a smrti. Pokrok, kterého Česko v téhle oblasti dosáhlo, je skvělý, ale mohlo by to být ještě lepší. Jedním z hlavních důvodů poklesu mortality je velmi dobře organizovaná onkologická péče. V čem ale zaostáváme, je prevence.
Přestože statistiky jasně ukazují, že pravidelné kontroly výrazně zvyšují šanci na včasné odhalení onemocnění a úspěšnou léčbu, lidé na ně chodí jen málo. Například kolonoskopii, která umí dobře odhalit rakovinu tlustého střeva i v časných stadiích, využívá jen čtvrtina cílové skupiny. Vyšetření pro prevenci rakoviny prsu absolvovalo přibližně 60 procent žen ve věku 45 až 69 let. A to je málo. Jděte na kontrolu, zabere to chvilku a dost možná vám to prodlouží život o desítky let.
