Není to sice kámen mudrců ani elixír života, ale možná naplní jiné sny alchymistů. Americký start-up slibuje, že našel způsob, jak ze rtuti při jaderné fúzi získávat zlato. To by mohlo významně ovlivnit jak samotný trh se zlatem, tak zároveň přiblížit uvedení fúzních reaktorů do provozu. Nová technologie má proto potenciál zaujmout investory a tím změnit jadernou energetiku.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.