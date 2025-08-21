Patnáct minut cesty od moře koupíte v Dubaji jednopokojový apartmán, v přepočtu za čtyři a půl milionu korun. Když popojedete ještě trochu dál od pobřeží, za tutéž cenu už seženete byt o velikosti 2+kk. Za tyhle peníze něco podobného v Praze rozhodně nekoupíte, vysvětluje Lilian Kubrová, jak lákavý může být aktuálně dubajský nemovitostní trh pro české kupující.
Proč bych si měl koupit nemovitost právě v Dubaji?
Z investičního hlediska je to v současnosti nejzajímavější a nejdynamičtěji se vyvíjející nemovitostní trh. Máte tam nulovou daň z příjmu, je tam absolutní bezpečnost, a co se týče práce ideální prostředí pro byznys. Ve srovnání třeba s Českem jsou tam vysoké platy a v neposlední řadě je inspirativní mentalita lidí, pořád jsou pozitivní. Možná hraje roli i krásné počasí. Další výhodou je, že s nákupem nemovitosti můžete dostat rezidenturu. Když za ni zaplatíte více než než 750 tisíc dirhamů, což je asi čtyři a půl milionu korun, máte nárok na dvouletá víza. Pokud koupíte nemovitost, která je dražší dvou milionů dirhamů, což je nějakých dvanáct milionů korun, máte nárok na zlatá desetiletá víza a nejen pro sebe, ale i pro svoji rodinu. S rezidenturou se pojí další benefity. Například si můžete v Dubaji založit firmu, otevřít bankovní účet. Se všemi těmito aktivitami našim klientům pomáháme.
Jestliže se zapojím do developerského projektu, kolik peněz je nutné složit předem?
Předem zaplatíte 24 procent ceny nemovitosti. Čtyři procenta tvoří Dubaj Land Department Fee. Je to poplatek katastrálnímu úřadu za zaregistrování nemovitosti a veškerou administrativu s tím spojenou. Výstavba v porovnání s Českem probíhá velmi rychle. Většinou je hotovo za dva až tři roky. Nutno také dodat, že když si koupíte nemovitost v Dubaji, kupujete s ní vlastně i určitý životní styl a standard. Zatímco v Česku si stále většinou koupíte jen byt, v Dubaji máte v nemovitosti k dispozici bazén, fitness centrum, dole je recepce fungující 24 hodin denně a ještě je vám k dispozici údržba, která vám pomůže, kdykoliv by se něco rozbilo nebo pokazilo. Developeři se navíc v posledních letech předhánějí, kdo bude mít vybavení nemovitosti lepší, takže se stává, že uživatelé mají k dispozici takové vymoženosti, jako jsou třeba běžecké dráhy, vířivky a sauny či třeba doutníkové kluby.
Proč je koupě nemovitosti v Dubaji investiční hit se zakladatelkou Kubr Properties Lilian Kubrovou
Jaká je aktuální cena nemovitostí v Dubaji?
Nejlukrativnější nemovitosti jsou u moře, ale tam je samozřejmě místa nedostatek, nachází se tam jen asi sedm procent všech nemovitostí. Už patnáct minut od moře můžete koupit jednopokojový apartmán za čtyři a půl milionu korun. Ještě trochu dál od pobřeží za tutéž cenu seženete byt o velikosti 2+kk. Za tyhle peníze něco podobného v Praze rozhodně nekoupíte. Když jsem se teď dívala na aktuální data, cena za jeden metr čtvereční se v Praze pohybuje mezi 140 a 150 tisíci korun. V Dubaji je jeden metr čtvereční za 9900 dirhamů, což je asi 60 tisíc korun. Ty rozdíly jsou opravdu markantní. Cena nemovitostí v Dubaji rychle roste, aktuálně je meziroční nárůst asi dvacet procent. Výnosnost z pronájmu nemovitosti je pak někde mezi 8 a 10 procenty, tedy zase vyšší než v Česku, kde je to tak tři až pět procent.
Tohle to zní skoro až pohádkově, ale určitě musí při nákupu nemovitostí existovat i nějaká rizika. Jak se jim vyhnout?
Samozřejmě, některé investice nejsou úplně ideální. Je hodně důležité si vybrat spolehlivého developera. V Dubaji je jich dohromady přes 300. Někteří odevzdávají stavby na čas a v dobré kvalitě, ale v minulosti se některé projekty nedokončily a investoři o své peníze přišli. Určitě doporučuji najít si realitního makléře, který už je v Dubaji delší dobu a zná historii a práci těch developerů. Ono to opravdu chce na vlastní oči vidět, v jaké kvalitě developeři budovy odevzdávají, jestli třeba za pět let nebudou potřebovat kompletní rekonstrukci.
Jak ale poznat zkušeného realitního makléře?
V Dubaji je asi 25 nebo 26 tisíc licencovaných realitních makléřů. A jednou tolik je nelicencovaných. Určitě bych si tedy nejprve dala pozor, aby licenci realitní makléř měl. Už jsem zmiňovala, že je důležité, aby také nějakou dobu v Dubaji žil, znal lokality, měl je doslova osahané. Často se stává, že dubajské nemovitosti prodávají makléři z Česka. Podstatné je, aby znali rozvojové plány Dubaje, protože tohle město je má stále velmi ambiciózní. Teď má vizi do roku 2040, tu by měl mít každý realitní makléř dobře nastudovanou, aby věděl, jakým způsobem se lokality budou vyvíjet. Jen tak může klientovi radit, jak by měl strategicky umísťovat svoje investice.
Mohou si cizinci vzít v Dubaji hypotéku?
Ano, jak rezidenti, tak nerezidenti. Přičemž platí, že rezidenti musí mít dvacet procent svého kapitálu a zbytek jim dofinancuje banka. Pokud to jsou nerezidenti, zpravidla musí mít padesát procent vlastního kapitálu. Teď jsme ale třeba pro jednoho klienta hypotéku zajišťovali a s bankou jsme vyjednali, že mu stačilo mít 40 procent ceny, zbytek banka mu půjčila.
Do Dubaje se hodně cestuje, ale turista přece jen nemusí pochopit odlišnosti v životním stylu oproti českému. Jaké byste vyzdvihla?
Ještě tak před deseti lety bych řekla, že rozdíly jsou velké. To ale byla úplně jiná Dubaj. Dříve třeba nebylo možné soužití dvou lidí, kteří nebyli sezdaní, přítel s přítelkyní nemohli bydlet v jednom apartmánu. Dneska už to je umožněno. Určitě ale stále musíte dodržovat určitá pravidla, která vycházejí z toho, co je běžné v arabském světě. Je tam například nulová tolerance, co se týče alkoholu a řízení. Za porušení jsou relativně přísné tresty. Alkohol také nekoupíte běžně v supermarketu, musíte jít do speciálního obchodu. Pozor byste si měli dát, abyste se opilí nedostali do nějaké zápletky, nedej bože ještě s lokálním člověkem. Za to jsou opravdu vysoké tresty a mohli byste skončit i ve vězení. Ostatně pro ty, kdo mají zájem dozvědět se víc o životě v Dubaji, ale i o tamním nemovitostním trhu, doporučuji náš realitní seriál Kubr Properties, který je k vidění a poslechu jak na YouTube, tak i na Spotify.
