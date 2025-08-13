Není žádnou velkou nadsázkou prohlásit, že Česko je plné milionářů. Ceny nemovitostí míří prudce nahoru, a tak nevyhnutelně přibývá obyvatel, jejichž byt nebo dům má hodnotu v řádech milionů korun. Ve vlastním v Česku bydlí téměř 80 procent lidí. Říct o nich, že jsou skutečně bohatí, ale nelze, pokud neumí příležitosti využít. Stejně tak jsou v Česku lidé, kteří mají vysoké příjmy, ale movití taktéž nejsou, peníze jim jen protékají mezi prsty. A tak lidé často zůstanou zaseknutí na své úrovni bohatství. Na vyšší třeba v podobě finanční svobody se nikdy nedostanou. Každý se ale může podívat, kde je a kam a jak se může posunout.
